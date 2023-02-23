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Невролог Владимир Белаш: Причиной второго инсульта у Костомарова мог стать сепсис

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Невролог Владимир Белаш: Причиной второго инсульта у Костомарова мог стать сепсис
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Фото из открытых источников

Роман Костомаров в ночь на вторник, 21 февраля, перенёс второй инсульт, который произошел из-за закупорки сосудов в головном мозге. По словам невролога Владимира Белаша, к закупорке сосудов и воспалению оболочек мозга у фигуриста мог привести сепсис, являющийся тяжелой реакцией на инфицирование.

Сепсис сопровождается рядом синдромов, включая повышенную свёртываемость крови. В итоге образуются тромбы, закупоривают разные сосуды, сосуды нервной системы в том числе, что приводит к инсульту, — говорит Белаш.

По оценкам доктора, кровоизлияние в мозг могло спровоцировать очень тяжёлое состояние спортсмена в целом. В этом случае олимпийскому чемпиону может помочь "очистка крови", которую ему провели. Последствия второго инсульта зависят от места нахождения очага. Когда затрагиваются важные части мозга, пациент рискует получить на всю жизнь неврологический дефект, паралич, парез.

Иногда инсульт занимает очень большой участок, однако не затрагивает важные центры, поэтому пациент быстро восстанавливается и последствий никаких нет, — добавил невролог.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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