Норкин запретил упоминать Владимира Соловьева в эфире шоу «Место встречи»

Ведущий популярного политического шоу «Место встречи», которое выходит в эфиры телеканала НТВ, Андрей Норкин не смог сдержатся во время очередного выпуска своей программы. Когда один из гостей в студии неожиданно упомянул имя скандально известного телеведущего Владимира Соловьёва, Норкин вскипел.

Ведущий эксперт центра актуальной политики Виктор Олевич во время беседы с другими участниками ток-шоу назвал имя Владимира Соловьёва и был немедленно перебит Андреем.

«Да оставьте Владимира Рудольфовича вы уже в покое. У нас есть кого обсудить», — ревностно отметил Норкин после упоминания имени своего коллеги по цеху и конкурента за внимание телезрителей.

Примечательно, что ранее Норкин намекнул на непрофессионализм соведущего Ивана Трушкина.