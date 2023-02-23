Олег Газманов опубликует список не пускающих в эфиры патриотические песни продюсеров

Народный артист Российской Федерации Олег Газманов в интервью YouTube-каналу рассказал, что на музыкальных каналах и радиостанциях в ротацию не выпускают патриотические композиции, которые «поддержали бы наших парней на фронте».

По мнению исполнителя, на радиостанциях присутствует такой репертуар, как будто в стране ничего не изменилось.

«Где песни в поддержку воинам? Где они, скажите мне? Не могу себе представить на наших гламурных каналах хит «Офицеры». Хотя бы несколько часов в день на радиостанциях выделяли бы в поддержку ребят, которые сейчас находятся на передовой».

В ответ на вопрос телеведущей, обращался ли певец к конкретным людям для размещения патриотических композиций и получал ли в ответ, что подобные песни не нужны, Газманов сказал:

«Вот сейчас, кстати, соберу список определенный. И опубликую его. Страна должна своих "героев" знать в лицо».