Олег Газманов подверг критике антироссийские высказывания примадонны Пугачевой

Новым гостем шоу Алены Жигаловой на Ютуб стал Олег Газманов. В беседе журналистка заговорила об опросе ВЦИОМа касательно лучших артистов РФ. Несколько лет подряд он занимает лидирующую позицию в рейтинге вместе с Аллой Пугачевой, которая покинула Россию, сделав скандальные заявления за рубежом.

Газманов не удивлен тем, что Примадонна до сих пор любима.

Конечно же, она в свое время такое влияние оказала на страну. Ее фанаты до сих пор остались, может, они верят, что она изменит свое мнение. У меня Алла Борисовна и ее высказывания вызвали горечь и разочарование. Это нужно так относиться к поклонникам и стране, чтобы говорить такое. Не хочу обсуждать это, неприятно, - отметил певец.

Также Жигалова поинтересовалась, как артист относится к иным звездам, покинувшим страну. Исполнитель подчеркнул, что ответ на этот вопрос можно услышать в его песнях. Как подчеркнул музыкант, к счастью, таких коллег мало.