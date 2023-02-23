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От парней спасибо": Пригожин объявил о конце "снарядного голода" в ЧВК "Вагнер"

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От парней спасибо": Пригожин объявил о конце "снарядного голода" в ЧВК "Вагнер"
Военные новости
Евгений Пригожин

ЧВК «Вагнер» благодарит всех, кто помог «оркестру» решить проблему с нехваткой снарядов, заявил предприниматель Евгений Пригожин.

Бизнесмен уточнил, что получил информацию о начале отгрузки боеприпасов и все соответствующие документы уже подписаны. Пригожин также обратил внимание, что над разрешением проблемы работали не только высокопоставленные чиновники, но и обычные граждане, которые обращались в различные инстанции. 

«Огромное спасибо тем, кто это делал различными способами — тем обычным гражданам, которые делали все, что могли, и тем, кто находился, в том числе, в высоких кабинетах, оказывал давление и принимал решение. Ну и, безусловно, тем, кто оказал последнюю каплю для того, чтобы нам начали давать боеприпасы. Спасибо. От парней спасибо», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен ранее сообщил, что «музыканты» столкнулись с нехваткой боеприпасов. Он добавил, что такая ситуация может привести к смертям среди бойцов ЧВК. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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