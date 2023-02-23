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Певец Газманов во время концерта в Лужниках закрыл изолентой бренд Prada, чтобы не рекламировать его

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Певец Газманов во время концерта в Лужниках закрыл изолентой бренд Prada, чтобы не рекламировать его
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Фото из открытых источников

В минувшую среду, 22 февраля, стало известно о том, что Народный артист РФ Олег Газманов заклеил изолентой название бренда Prada на своей новой куртке для выступления на концерте-митинге в «Лужниках».

Певец привлёк внимание журналистов и блогеров закрытой эмблемой на черном фирменном пуховике во время исполнения одной из композиций «Господа офицеры». Такая же верхняя одежда размещена на сайте столичного ЦУМа. Стоимость зимней куртки от зарубежного бренд, который почти год назад ушел из российского рынка, составляет 340 тысяч рублей. Но чтобы быть скромнее в наше время исполнитель в самый последний момент решил заклеить итальянский логотип. А объяснив Газманов это тем, что на российском телевидении запрещено рекламировать названия тех или иных фирм.

Заметим, что после февральских событий и введенных санкций Евросоюзом многие известные во всем мире бренды одежды, обуви, аксессуаров свои товары в РФ не поставляют.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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