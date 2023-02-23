Пьяный мужчина залез на сцену к Диане Арбениной во время ее концерта в Чите

Во время своего концерта в Чите к солистке российской группы «Ночные снайперы» Дианы Арбенинойна сцену прорвался пьяный мужчина, который попросил артистку спеть песню «Секунду назад». По информации корреспондента «МК в Чите», выступление прошло 23 февраля.

Мужчина назвался Серегой, растолкал толпу и залез на сцену. Он резко отреагировал на замечания зрителей из зала. Посетитель с себя стянул свитер, под которым оказалась майка, и сказал, что у него недавно погиб брат в СВО. Затем он попросил певицу исполнить композицию «Секунду назад».

Диана не дала охране увести Сергея и исполнила просьбу. Во время пения мужчина был возле Арбениной, однако не подпевал ей.

После того, как трек завершился, он поблагодарил певицу и ушел со сцены.

Я рядом, если что, поняла? — крикнул он исполнительнице перед уходом.