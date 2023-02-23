Продюсер РФ Иосиф Пригожин заступился за уволенную из театра «Современник» Лию Ахеджакову

Иосиф Пригожин заступился за уволенную из театра Лию Ахеджакову. Продюсер уверен, что «Современнику» нужно вернуть в репертуар спектакль, в котором играла актриса.

По мнению мужа Валерии, 84-летняя Народная артистка, возможно, в чем-то не права, но это не означает, что ее нужно лишать единственной работы, учитывая тот факт, что в учреждении она проработала 50 лет.

«Я хотел бы за нее заступиться. Она - актриса, радовавшая не одно поколение своей работой в фантастических кинофильмах. Имеет право не соглашаться с чем-либо», - отметил Пригожин.

Продюсер считает, что высказываться могут все, у человека должна быть возможность озвучить альтернативное мнение. В ином случае, если убрать критику, будет только хуже.

Отметим, Ахеджакова критикует «военную специальную спецоперацию». При этом Лия Меджидовна утверждает, что покидать Россию не собирается.