Режиссер Панфилов признался, из-за чего умерла Инна Чурикова

В середине на 79-году жизни умерла народная артистка СССР Инна Чурикова. В течение многих лет она снималась и играла в театре.

Летом минувшего года звезда в последний раз вышла на сцену любимого театра, а затем сильно упала, травмировав ногу. На протяжении осени актриса оставалась дома и никуда не выходила.

4 января ее госпитализировали в Боткинскую больницу. Чурикова хотела быстрее выздороветь, и даже планировала вернутся на сцену, но к сожалению не суждено.

Только спустя 40 дней Глеб Панфилов впервые рассказал об истинной причине смерти супруги. По мнению режиссера, Инна надорвалась, поскольку очень много работала, никогда себя не жалел. Все силы жена Панфилова отдавала спектаклю "Аудиенция". Это беспокоило ее родных. Актриса просто не успевала восстанавливаться. Режиссер также признался, что в последнее время Чурикова страдала от бессонницы и часто жаловалась на переутомление.