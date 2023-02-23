SHAMAN получил травму во время своего «Концерта для настоящих мужчин» на «ЦСКА Арене»

Инцидент произошел в то время, когда артист пел свою знаменитую песню «Я русский». SHAMAN решил остановить музыку для того, чтобы исполнить хит вместе с присутствующими зрителями. Певец начал отбивать ладонью ритм по микрофону, из-за чего сильно ушиб себе палец.