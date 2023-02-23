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SHAMAN получил травму во время своего «Концерта для настоящих мужчин» на «ЦСКА Арене»

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SHAMAN получил травму во время своего «Концерта для настоящих мужчин» на «ЦСКА Арене»
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Фото из открытых источников

Певец SHAMAN (настоящее имя артиста Ярослав Дронов) травмировался во время выступления на сцене стадиона «ЦСКА Арена». Исполнитель ушиб палец на своем «Концерте для настоящих мужчин».

Инцидент произошел в то время, когда артист пел свою знаменитую песню «Я русский». SHAMAN решил остановить музыку для того, чтобы исполнить хит вместе с присутствующими зрителями. Певец начал отбивать ладонью ритм по микрофону, из-за чего сильно ушиб себе палец.

«О микрофон отбил палец, получил ушиб. Ладно, слушайте, это мечта музыканта — на сцене умереть. А это всего палец»», — сообщил артист.

После концерта звезда был вынужден обратится за медицинской помощью. Доктора помогли музыканту, после чего он выразил им благодарность. Оказалось, что травма не была серьезной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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