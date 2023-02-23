SHAMAN заявил, что участники СВО на передовой устроили в его честь залпы из автоматов и пулеметов

На канале «Россия-1» вышел новый выпуск шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». В съемках принял участие Ярослав Дронов, известен под псевдонимом SHAMAN.

Артист рассказал, что недавно он вернулся с передовой, где проводит концерт для военных, которые участвуют в СВО на Украине. Певец сообщил о неожиданном подарке, который сделали для него бойцы ВС РФ.

«На самом деле на передовой находятся герои, желаю им всем скорейшего возвращения домой — живыми, здоровыми, с победой. Они — настоящие герои. Они сделали мне подарок, который никто никогда не делал. Устроили в мою честь залпы из пулеметов и автоматов», — признался Дронов.

Свою поездку SHAMAN назвал обязанностью, которая крайне необходима для моральной поддержки бойцов.