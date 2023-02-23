Уехавший в США Никита Пресняков признал свои ошибки

Сын Кристины Орбакайте, который уехал из России в Штаты, на днях обратился к своим фанатам. Он рассказал поклонникам о еще одном успехе в своей карьере. Музыкант озвучил одного из персонажей популярной компьютерной игры «Bioshock», которая была адаптирована под русских геймеров.

Певец написал новый пост подписчикам, и признался, что все желающие могут услышать его в роли Атласа. Вот только Никита сильно торопился и допустил несколько ошибок в тексте. За это солист позже извинился: «Сначала делаю, потом думаю»: