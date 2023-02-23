Стал известен победитель 10-го юбилейного сезона шоу «Голос. Дети»

В финале Крид так сильно переживал за подопечную, что выбежал и поддержал ее. Исполняя трек «Прекрасное далеко», артист зачитал текст. Вместе с роялем и струнным оркестром смотрелось выступление очень впечатляюще.

Противостоял Милане Павел Зилев. Парень решил исполнить хит группы «Любэ» — «Позови меня». Проникновенная песня прозвучала ярко и свежо.