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Стал известен победитель 10-го юбилейного сезона шоу «Голос. Дети»

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Стал известен победитель 10-го юбилейного сезона шоу «Голос. Дети»
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Фото из открытых источников

На Первом канале показал финал юбилейного 10-го сезона вокального шоу «Голос. Дети» и назвали победителя.

Победителем музыкального проекта стала Анна Доровская из команды рэпера Басты. За первое место девушка боролась с участником Палом Зилевым (команда певицы МакSим) и Миланой Пономаренко (команда Егора Крида).

В финале Крид так сильно переживал за подопечную, что выбежал и поддержал ее. Исполняя трек «Прекрасное далеко», артист зачитал текст. Вместе с роялем и струнным оркестром смотрелось выступление очень впечатляюще.

Противостоял Милане Павел Зилев. Парень решил исполнить хит группы «Любэ» — «Позови меня». Проникновенная песня прозвучала ярко и свежо.

Последней на сцену вышла Анна Доровская, она решила исполнить песню Юлии Савичевой «Не забывай». Было видно, что девушка хорошо подготовилась и выдала лучшее на шоу выступление.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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