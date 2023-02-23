StarHit: Марина Африкантова застала Романа Капаклы в одной постели с Татьяной Мусульбес

StarHit пишет, что звезда "Дома-2" Марина Африкантова решила рассказать подробности расставания со своим возлюбленным. Проблемы в отношениях между участниками проекта начались давно.

Однако несколько недель назад девушка подслушала телефонный разговор возлюбленного. Избранник сказал другу, что ему нравится другая женщина, но Марина это связала с алкоголем.

«Слышал разговор. Рома кому-то говорил, что ему Таня Мусульбес нравится. Подумала, что он слишком много выпил. Знаю, что думает о ней и что говорит в общей компании», — вспомнила Африкантова.

Однако вечеринка в честь дня рождения Ирины Пинчук расставила все на свои места. Молодой человек не собирался пускать экс-возлюбленную в свободную комнату, которую сам занимал. Марине пришлось съежиться на диване. Накануне отъезда она застала Романа в объятиях другой.

«В последний день я открыла дверь, а он спит с Таней Мусульбес. Они ночь провели вместе, спали вместе! Я была в шоке, заблокировала его, съехала и никому не отвечала на смс», — вспоминает Африкантова.