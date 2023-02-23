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Татьяна Пилецкая возмущена сносом памятников российским воинам в странах Европы

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Татьяна Пилецкая возмущена сносом памятников российским воинам в странах Европы
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Фото из открытых источников

Народная артистка Российской Федерации Татьяна Пилецкая, которая посетила Первый открытый российский фестиваль кино «Черноречье Фест» в Дзержинске, выразила свое негодование тем, что в европейских странах, освобожденных русским народом, регулярно сносят памятники советским военнослужащим.

В беседе с журналистами актриса, которая пережила Великую Отечественную Войну и потерявшая в ней родного брата в далеком 1941 году, отметила, что такое поведение в странах Европы – это  верх жестокости. цинизма и отсутствие исторической памяти.

«Как такое можно совершать? Оторвать ноги и руки необходимо тем, кто занимается подобными вещами. Когда по телевизору в новостях показывают, как сносят памятники российским солдатам, я не могу на это спокойно смотреть. Сердце кровью обливается, это ужасно», - возмутилась 94-летняя  Пилецкая.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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