Народная артистка Российской Федерации Татьяна Пилецкая, которая посетила Первый открытый российский фестиваль кино «Черноречье Фест» в Дзержинске, выразила свое негодование тем, что в европейских странах, освобожденных русским народом, регулярно сносят памятники советским военнослужащим.

В беседе с журналистами актриса, которая пережила Великую Отечественную Войну и потерявшая в ней родного брата в далеком 1941 году, отметила, что такое поведение в странах Европы – это верх жестокости. цинизма и отсутствие исторической памяти.

«Как такое можно совершать? Оторвать ноги и руки необходимо тем, кто занимается подобными вещами. Когда по телевизору в новостях показывают, как сносят памятники российским солдатам, я не могу на это спокойно смотреть. Сердце кровью обливается, это ужасно», - возмутилась 94-летняя Пилецкая.