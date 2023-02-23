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В школах Екатеринбурга образовываются огромные толпы на входе из-за новых правил

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В школах Екатеринбурга образовываются огромные толпы на входе из-за новых правил
В России
Фото из открытых источников

Родители школьников в Екатеринбурге возмущены новыми правилами в учебных заведениях. С недавнего времени в отдельных школах появилось нововведение: дети должны обязательно переодевать сменку еще до прохода через турникет.

В результате этого на входе в школу образовываются огромные толпы. Грязь все равно попадает в раздевалки и школьный коридор, а дети в итоге опаздывают на уроки.

В иных гимназиях Екатеринбурга места, где школьники могут сменить уличную обувь на школьную, в несколько раз меньше. Родители учеников жалуются, что постоянно возникает давка. Они считают, что можно ввести систему бахил или нанять в заведение дополнительных уборщиц.

Однако стоит сказать, что не все взрослые разделяют негодование разделяют. Некоторые местные родители убеждают, что никаких очередей и тем более давки на входе нет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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