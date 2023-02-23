«Вокруг ТВ»: Выяснилось, чем закончился детективный телесериал «Фандорин. Азазель»

Координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров обратил внимание на проблему нехватки спортивной инфраструктуры
Издание E1.RU перечислило пять самых вредных каш для организма человека, которые не нужно есть часто. 1. Кукурузная каша - это аллергенный продукт.
У фигуриста Романа Костомарова, находящегося в больнице, может быть атеросклероз. Об этом рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов. По словам
Дмитрий Назаров предложил замену неугодным российским актерам в кино и театре. Народный артист РФ опубликовал новый стих «Цензура абсурда». В нем он
45-летняя телеведущая и певица Ольга Орлова две недели назад родила дочь Анну. Сейчас звездная мама и ее ребенок чувствуют себя прекрасно и находятся
Телеведущий и шоумен Иван Ургант намекнул новой фотографией на то, что его вечернее шоу “Вечерний Ургант” снова вернется в эфиры телеканала. Юморист
На Украине начали говорить о тяжёлых боях у Кременной (город в Северодонецком районе Луганской области Украины). Об этом сегодня, 21 февраля, заявил
В Первоуральске (Свердловская область) на помойке обнаружили урну с прахом. Прах принадлежал 73-летнему местному жителю, сообщает портал E1.RU. Как
В Екатеринбурге жители Академического района возмутились разбитыми дорогами. Несмотря на то, что весна не наступила, местами асфальт разбит настолько
Свердловчанам предложили новую льготу из-за роста тарифов на электроэнергию. Речь идет о субсидии на оплату услуг ЖКХ, которую можно давать не только