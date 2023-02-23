«Вокруг ТВ»: Выяснилось, чем закончился детективный телесериал «Фандорин. Азазель»

На «Кинопоиске» завершился показ российского детективного телесериала «Фандорин. Азазель» по мотивам произведения Бориса Акунина. Примечательно, что финал ленты оказался очень неожиданным и буквально шокировал зрителей.

Главным злодеем оказался персонаж, которого в книге нет, пишет «Вокруг ТВ». Но это далеко не единственное отличие многосерийного фильма от книг Акунина. События детектива развиваются в параллельной реальности. Россия избежала революции в начале 20 века. В будущем страной правят Император Николай III, а также либеральный премьер-министр Дмитрий Орлов. В центре сюжета оказался сыщик по имени Эраст Фандорин, который раскрыл дело «Азазель» — управляющей всем миром тайной организации.

В сериале главные роли достались Владиславу Тирону, Максиму Матвееву, Евгению Стычкину и другим. Режиссером фильма является Нурбек Эген. Официальная премьера «Фандорин. Азазель» состоялась на Кинопоиске 19 января, но посмотреть сериал могут пользователи, которые имеют подписку «Яндекс.Плюс».