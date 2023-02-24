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Мединский прокомментировал заявление Кассиса

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Мединский прокомментировал заявление Кассиса
В Мире
Владимир Мединский

Представитель администрации российского президента Владимира Путина Владимир Мединский прокомментировал заявление руководителя швейцарского внешнеполитического ведомства Кассиса, который недавно заявлял, что в Женеве ведутся переговоры между представителями Российской Федерации и киевского режима. Эти переговоры Кассис обозначил как секретные и назвал их участников высокопоставленными в политическом руководстве.

Мединский, комментируя это заявление, подчеркнул, что таких переговоров не ведется. 

«Насколько мне известно, российские дипломаты, представители администрации и правительства ни высокого, ни какого-либо иного уровня никакие переговоры не ведут», – отметил он.

Ранее представители политического руководства Российской Федерации заявляли, что готовы к дипломатическим переговорам, но с учетом выдвинутых условий.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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