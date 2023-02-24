60-летняя жена Александра Малинина Эмма показала свою внучку, которая очень похожа на нее

60-летняя жена Эмма Малинина показала поклонникам свою внучку и призвала рожать детей. Всего у жены артиста трое детей. Все они совершеннолетние. Под снимком с маленькой девочкой женщина отметила, что важно рожать желанных детей:

«Нежелание матери иметь ребенка, когда она узнает о беременности, может для человека стать решающим. Я говорю: рожайте детей, но желанных».

По словам Эммы, которая является акушером-гинекологом, желанные дети «обязательно найдут свой путь и будут счастливы в жизни». Другим придется бороться за жизнь – для достижения высот они будут тратить огромное количество энергии, считает Малинина. Жена певца уверена, что «ментальное здоровье человека закладывается с первой секунды, когда только мама узнала о существовании будущего ребенка».

Подписчики отметили, что на фотографии внучка очень похожа на Эмму. Супруга Александра с этим согласилась.