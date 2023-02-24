«АиФ»: Татьяна Пилецкая назвала помутнением мозгов поступок уехавших из России артистов

В Дзержинске проходит открытый российский фестиваль «Черноречье Fest». Почетным гостем форума в этом году стала легенда советского кинематографа – Народная артистка РФ Татьяна Пилецкая, пишет АиФ.

Этот год станет для актрисы юбилейным. Летом ей исполнится 95 лет. Несмотря на свой возраст, Пилецкая выступает в театрах, играет в кино. Одной из последних работ звезды стала лента Ренаты Литвиновой под названием «Северный ветер». В интервью Татьяна Львовна рассказала, что была в шоке, узнав, что Литвинова и многие другие знаменитости уехали из России.

«Не могу это назвать иначе, как затуманиванием мозга. На съемках Литвинова произвела впечатление очень интеллигентного человека. Что тут делать! Никогда не смогу понять артистов, которые покинули родину. Как это предать Родину? Я была на многих фестивалях в Франции, Италии, Чехословакии. Всегда думала только об одном: лучше поеду домой, в родной Ленинград! Эти люди лишили себя Родины. Это безумие», — сказала Пилецкая.