Актер Алексей Серебряков на премьере кинофильма «Бешенство» резко ответил на вопросы прессы

Главной средой для заражений в общественных местах является грязный воздух. Чаще всего в помещениях можно заболеть коронавирусом, ОРВИ, гриппом,
Издание E1.RU перечислило пять самых вредных каш для организма человека, которые не нужно есть часто. 1. Кукурузная каша - это аллергенный продукт.
Екатеринбурженка отказалась платить мастеру озвученную сумму и тот устроил ей в квартире погром. А началось все с того, что Светлана захлопнула в
Иосиф Пригожин заступился за уволенную из театра Лию Ахеджакову. Продюсер уверен, что «Современнику» нужно вернуть в репертуар спектакль, в котором
Издание «РИА Новости» в своей новой статье, которая посвящена российским звездам, открыто поддержавшим специальную военную операцию на территории
Главной средой для заражений в общественных местах является грязный воздух. Чаще всего в помещениях можно заболеть коронавирусом, ОРВИ, гриппом,
Российская биатлонистка Анастасия Шевченко видела себя победителем, однако титулованная спортсменка Лариса Куклина разрушила мечту молодой девушки и
За последний месяц олимпийский чемпион перенес не только пневмонию, гангрену, но и менингит и два инсульта. Врач-иммунолог дала этому объяснение.
Французский политик Филиппо в социальной сети Twitter разместил публикацию, в которой выразил мнение о связи между курьезными ситуациями, в которые
Врач общей практики Владимир Сибирский рассказал, что насморк в большинстве случаев не вынуждает человека оставаться дома, однако его симптомы можно