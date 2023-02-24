Актер Алексей Серебряков на премьере кинофильма «Бешенство» резко ответил на вопросы прессы

Актер театра и кино Алексей Серебряков, который не слишком часто появляется на разных светских мероприятиях, решил посетить премьерный показ нового отечественного кинофильма "Бешенство".

Артист вышел в свет, появившись на красной дорожке перед премьерой ленты "Бешенство". Как правило, знаменитость отказывается от общения с репортерами, однако на этот раз он решил сделать исключение.

Алексей Валерьевич, которому летом исполнилось 58 лет, появился на премьере ленты в сопровождении своей приемной дочери Дарьи и коллеги.

Корреспонденты обрадовались, когда Серебряков согласился им дать интервью. Но когда актера журналисты спросили о том, с какими сложностями ему пришлось столкнутся во время съемок фильма и как он справился с ними, артист достаточно резко и грубо ответил, убежав от прессы.