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Актер из «Шерлока Холмса» и «Мушкетеров» Олег Белов скончался в возрасте 88 лет

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Актер из «Шерлока Холмса» и «Мушкетеров» Олег Белов скончался в возрасте 88 лет
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Фото из открытых источников

Легендарный советский, российский актер театраи и кино Олег Белов ушел из жизни в 88 лет. Белов умер 16 февраля 2023 года, однако трагическая новость появилась в СМИ только сегодня. Причина кончини артиста не сообщается.

На счету у знаменитости более чем 100 кинопроектов. Среди них можно отметить фильмы: «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Полосатый рейс», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Улицы разбитых фонарей».

Олег Александрович родился в Новосибирске. Окончил ЛГИТМиК, после чего стал работать в Ленинградском Театре-студии киноактера. В свое время являлся штатным актером киностудии «Ленфильм». Актер умел хорошо играть на фортепиано, гитаре, гармошке, банджо, барабане, кастаньетах. Выпустил свою книгу со стихами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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