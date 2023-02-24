Актер из «Шерлока Холмса» и «Мушкетеров» Олег Белов скончался в возрасте 88 лет

Олег Александрович родился в Новосибирске. Окончил ЛГИТМиК, после чего стал работать в Ленинградском Театре-студии киноактера. В свое время являлся штатным актером киностудии «Ленфильм». Актер умел хорошо играть на фортепиано, гитаре, гармошке, банджо, барабане, кастаньетах. Выпустил свою книгу со стихами.