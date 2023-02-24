Актриса Екатерина Волкова рассказала о военных сборах сына Богдана от Эдуарда Лимонова

Екатерина Волкова на своей страничке в соцсети поделилась подробностями, что ее сын от писателя Эдуарда Лимонова вернулся с военных сборов. Сейчас парню 16 лет, он обучается в столичной школе и, как утверждает актриса, проявляет признаки родства с покойным публицистом.

«Недавно сын вернулся с военных сборов, возмужал, повзрослел. Полагаю, что для настоящего мужчины осознание сопричастности и ответственности важно. Для мамы это слезы, вздохи, молитвы. Можно вспомнить отца моих детей, он говорил, что в международных конфликтах с участием РФ следует всегда принимать сторону своей родины, несмотря на то, кто ее возглавляет», - завила артистка.

Волкова добавила, что ее наследник с детства увлекается историей. Он с легкостью анализирует разные вещи. Школьнику однажды предлагали стать участником д****ов со знаменитым телеведущим Владимиром Соловьевым, но Екатерина была против этого. По ее мнение, в политических шоу на психику детей оказывают давление, поэтому сыну она не желает такого испытания.