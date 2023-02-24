Yandex.RTB

Актриса Екатерина Волкова рассказала о военных сборах сына Богдана от Эдуарда Лимонова

Image 16+
Актриса Екатерина Волкова рассказала о военных сборах сына Богдана от Эдуарда Лимонова
Знаменитости
Фото из открытых источников

Екатерина Волкова на своей страничке в соцсети поделилась подробностями, что ее сын от писателя Эдуарда Лимонова вернулся с военных сборов. Сейчас парню 16 лет, он обучается в столичной школе и, как утверждает актриса, проявляет признаки родства с покойным публицистом.

«Недавно сын вернулся с военных сборов, возмужал, повзрослел. Полагаю, что для настоящего мужчины осознание сопричастности и ответственности важно. Для мамы это слезы, вздохи, молитвы. Можно вспомнить отца моих детей, он говорил, что в международных конфликтах с участием РФ следует всегда принимать сторону своей родины, несмотря на то, кто ее возглавляет», - завила артистка.

Волкова добавила, что ее наследник с детства увлекается историей. Он с легкостью анализирует разные вещи. Школьнику однажды предлагали стать участником д****ов со знаменитым телеведущим Владимиром Соловьевым, но Екатерина была против этого. По ее мнение, в политических шоу на психику детей оказывают давление, поэтому сыну она не желает такого испытания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Актриса Екатерина Волкова рассказала о военных сборах сына Богдана от Эдуарда Лимонова

Сегодня, 11:00

Новым женихом актрисы Дарьи Мороз оказался аккордеонист и композитор Петр Дранга

Сегодня, 10:37

Актер Алексей Серебряков на премьере кинофильма «Бешенство» резко ответил на вопросы прессы

Сегодня, 10:23

Шоу «Вечерний Ургант» не вернётся в эфиры Первого канала

Сегодня, 10:17

Звезда советского кино Татьяна Пилецкая осудила антироссийскую позицию актера Ивара Калныньша

Сегодня, 10:08

Телеведущая Яна Чурикова заявила, что нормальные люди не смотрят конкурс «Евровидение»

Сегодня, 09:43

МК: Друг Николая Носкова раскрыл причину ухудшения его состояния здоровья

Сегодня, 09:33

РИА Новости: Российскую культуру в странах Европы передумали отменять

Сегодня, 09:24

"СБ": Истерику Шевченко вызвал финиш Куклиной на чемпионате РФ 2023 по биатлону

Вчера, 20:20

Артист РФ Олег Газманов впервые проинформировал о жизни своих взрослых детей Филиппа и Марианны

Вчера, 20:12

Дмитрий Назаров предложил «убрать из кино предателей», заменив их другими актерами

Вчера, 19:43

Олег Газманов опубликует список не пускающих в эфиры патриотические песни продюсеров

Вчера, 19:31

SHAMAN рассказал, что военные СВО из РФ устроили в его честь залпы из автоматов и пулеметов

Вчера, 19:27

Татьяна Пилецкая возмущена сносом памятников российским воинам в странах Европы

Вчера, 19:21

Пьяный мужчина разделся и залез на сцену к Диане Арбениной во время концерта в Чите

Вчера, 19:11

Продюсер РФ Иосиф Пригожин заступился за уволенную из театра «Современник» Лию Ахеджакову

Вчера, 19:06

Олег Газманов подверг критике антироссийские высказывания уехавшей из РФ Пугачевой

Вчера, 12:37

Уехавший в США Никита Пресняков признал свои ошибки

Вчера, 12:22

Режиссер Панфилов признался, из-за чего умерла Инна Чурикова

Вчера, 12:16

Игорь Николаев посвятил новую композицию погибшему в ДТП поэту-песеннику Виктору Резникову

Вчера, 11:59

Инфекционист РФ Андрей Поздняков напомнил об опасности заразиться в общественных местах
  • Вчера, 10:23

Инфекционист РФ Андрей Поздняков напомнил об опасности заразиться в общественных местах

Главной средой для заражений в общественных местах является грязный воздух. Чаще всего в помещениях можно заболеть коронавирусом, ОРВИ, гриппом,

E1.RU: врачи перечислили жителям РФ самые вредные для организма человека каши
  • 22-02-2023, 10:53

E1.RU: врачи перечислили жителям РФ самые вредные для организма человека каши

Издание E1.RU перечислило пять самых вредных каш для организма человека, которые не нужно есть часто. 1. Кукурузная каша - это аллергенный продукт.

Екатеринбурженка отказалась платить мастеру, и тот устроил в квартире погром
  • Вчера, 20:05

Екатеринбурженка отказалась платить мастеру, и тот устроил в квартире погром

Екатеринбурженка отказалась платить мастеру озвученную сумму и тот устроил ей в квартире погром. А началось все с того, что Светлана захлопнула в

Продюсер РФ Иосиф Пригожин заступился за уволенную из театра «Современник» Лию Ахеджакову
  • Вчера, 19:06

Продюсер РФ Иосиф Пригожин заступился за уволенную из театра «Современник» Лию Ахеджакову

Иосиф Пригожин заступился за уволенную из театра Лию Ахеджакову. Продюсер уверен, что «Современнику» нужно вернуть в репертуар спектакль, в котором

РИА «Новости» опубликовало список российских звезд, осудивших спецоперацию на Украине
  • 22-02-2023, 13:26

РИА «Новости» опубликовало список российских звезд, осудивших спецоперацию на Украине

Издание «РИА Новости» в своей новой статье, которая посвящена российским звездам, открыто поддержавшим специальную военную операцию на территории

Инфекционист РФ Андрей Поздняков напомнил об опасности заразиться в общественных местах
  • Вчера, 10:23

Инфекционист РФ Андрей Поздняков напомнил об опасности заразиться в общественных местах

Главной средой для заражений в общественных местах является грязный воздух. Чаще всего в помещениях можно заболеть коронавирусом, ОРВИ, гриппом,

Новости партнеров
Новости партнеров
"СБ": Истерику Шевченко вызвал финиш Куклиной на чемпионате РФ 2023 по биатлону
  • Вчера, 20:20

"СБ": Истерику Шевченко вызвал финиш Куклиной на чемпионате РФ 2023 по биатлону

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко видела себя победителем, однако титулованная спортсменка Лариса Куклина разрушила мечту молодой девушки и

«Все действия бессильны»: иммунолог дала тревожный прогноз по Роману Костомарову
  • 22-02-2023, 11:52

«Все действия бессильны»: иммунолог дала тревожный прогноз по Роману Костомарову

За последний месяц олимпийский чемпион перенес не только пневмонию, гангрену, но и менингит и два инсульта. Врач-иммунолог дала этому объяснение.

Филиппо выразил мнение о Байдене
  • Вчера, 08:28

Филиппо выразил мнение о Байдене

Французский политик Филиппо в социальной сети Twitter разместил публикацию, в которой выразил мнение о связи между курьезными ситуациями, в которые

Врач Сибирский перечислил эффективные способы быстро облегчить симптомы насморка
  • 21-02-2023, 12:57

Врач Сибирский перечислил эффективные способы быстро облегчить симптомы насморка

Врач общей практики Владимир Сибирский рассказал, что насморк в большинстве случаев не вынуждает человека оставаться дома, однако его симптомы можно