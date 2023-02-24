Актриса и режиссёр Рената Литвинова впервые прокомментировала свое возвращение в Россию

Главной средой для заражений в общественных местах является грязный воздух. Чаще всего в помещениях можно заболеть коронавирусом, ОРВИ, гриппом,
Издание E1.RU перечислило пять самых вредных каш для организма человека, которые не нужно есть часто. 1. Кукурузная каша - это аллергенный продукт.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о лишении гражданства Татьяны Наношкиной, которая является жительницей Свердловской
Иосиф Пригожин заступился за уволенную из театра Лию Ахеджакову. Продюсер уверен, что «Современнику» нужно вернуть в репертуар спектакль, в котором
Издание «РИА Новости» в своей новой статье, которая посвящена российским звездам, открыто поддержавшим специальную военную операцию на территории
Главной средой для заражений в общественных местах является грязный воздух. Чаще всего в помещениях можно заболеть коронавирусом, ОРВИ, гриппом,
За последний месяц олимпийский чемпион перенес не только пневмонию, гангрену, но и менингит и два инсульта. Врач-иммунолог дала этому объяснение.
Родители школьников в Екатеринбурге возмущены новыми правилами в учебных заведениях. С недавнего времени в отдельных школах появилось нововведение:
Российская биатлонистка Анастасия Шевченко видела себя победителем, однако титулованная спортсменка Лариса Куклина разрушила мечту молодой девушки и
Французский политик Филиппо в социальной сети Twitter разместил публикацию, в которой выразил мнение о связи между курьезными ситуациями, в которые