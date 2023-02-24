Актриса и режиссёр Рената Литвинова впервые прокомментировала свое возвращение в Россию

Рената Литвинова неожиданно на днях вернулась в Россию. Она приехала на родину на день рождение матери, с которой не виделась практически год.

Возвращение актрисы и режиссёра в РФ стало для большинства неожиданностью. Она решила отпраздновать день рождение матери, 85 -летней Алисы Михайловны. Женщина, несмотря на уговоры дочери, категорически отказалась переезжать во Францию. После длительной разлуки мать и сбежавшая наследница встретились.

Поговаривают, Рената договорилась, чтобы после приезда в страну смогла беспрепятственно вернутся назад в Париж. Надолго ли актриса вернулась, неизвестно. За рубежом у неё осталась дочка.

Напомним, Литвинова покинула Россию весной прошлого года, сразу же после начала СВО. Причиной отъезда знаменитость называла лечение, обещала предоставить справки руководству МХТ. Но вскоре стало ясно, что уехала артистка из-за идейных соображений, поддержав подругу Земфиру* (признана иноагентом).