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Алла Пугачева с трудом передвигалась на концерте Лаймы Вайкуле в Израиле

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Алла Пугачева с трудом передвигалась на концерте Лаймы Вайкуле в Израиле
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Фото из открытых источников

Алла Борисовна Пугачева посетила концерт латвийской коллеги и подруги Лаймы Вайкуле в Израиле. Фанаты заметили, что 73-летняя Народная, сбежавшая из РФ, с трудом передвигалась на мероприятии.

Примадонна появилась в компании своего мужа — комика Максима Галкина✱ (признан иноагентом). Посетители сняли знаменитую семейную пару на видео. Кадры с супругами поклонники распространили в социальных сетях.

Пугачева и Галкин сидели в первом ряду, их хорошо видел весь зал. Во время выступления Лаймы Пугачева поднялась с места для того, чтобы вручить цветы Вайкуле, но огорчила своим внешним видом. Зрители увидели, что Алла Борисовна едва передвигалась — шоумену пришлось постоянно поддерживать Примадонну под руку.

Кстати, ранее Сергей Соседов заявил, что Пугачева еле ходит. По словам  музыкального критика, если пройти рядом с артисткой, то даже невозможно понять, что это действительно она.

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Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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