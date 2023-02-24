Алла Пугачева с трудом передвигалась на концерте Лаймы Вайкуле в Израиле

Пугачева и Галкин сидели в первом ряду, их хорошо видел весь зал. Во время выступления Лаймы Пугачева поднялась с места для того, чтобы вручить цветы Вайкуле, но огорчила своим внешним видом. Зрители увидели, что Алла Борисовна едва передвигалась — шоумену пришлось постоянно поддерживать Примадонну под руку.

Кстати, ранее Сергей Соседов заявил, что Пугачева еле ходит. По словам музыкального критика, если пройти рядом с артисткой, то даже невозможно понять, что это действительно она.

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