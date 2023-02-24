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Историк Кнутов: военные чиновники прикрывали свою безуспешность ограничением поставок снарядов ЧВК «Вагнер»

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Историк Кнутов: военные чиновники прикрывали свою безуспешность ограничением поставок снарядов ЧВК «Вагнер»
Военные новости
Фото из открытых источников

Прекращение отгрузки боеприпасов для ЧВК «Вагнер» со стороны военного ведомства было не лучшим шагом. Возникшая ситуация создавала дополнительную угрозу для защитников Донбасса, и она могла быть связана с конкуренцией, характерной для чиновников в структуре Минобороны РФ. Об этом рассказал военный историк, директор музея войск ПВО и полковник запаса Юрий Кнутов. 

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал в Сети несколько заявлений, из которых следовало, что из-за его конфликта с военными чинами в Министерстве обороны прекратилось снабжение «вагнеровцев» снарядами. Ситуация решилась лишь через несколько дней, когда Пригожин сообщил, что нужные бумаги подписаны и отгрузка боеприпасов возобновилась. 

По мнению Кнутова, спорная ситуация, негативно влияющая на процесс выполнения задач СВО, возникла из-за вмешательства в ситуацию мелких чиновников, преследующих собственные интересы. Успех штурмовиков «Оркестра» попросту дискредитировал их, что и заставило бюрократов принять меры.  

«Подобные конфликты возникают из-за того, что на уровне не высшего руководства, а более мелких чиновников есть определенная конкуренция. ЧВК "Вагнер" действуют эффективнее других подразделений, полков, батальонов, и оправдать безуспешность тех или иных наступательных или оборонительных операций [ВС РФ] проще всего обвинением ЧВК "Вагнер" в том, что она получает избыточное количество боеприпасов, а регулярные части якобы испытывают дефицит», — комментирует Кнутов. 

В то же время эффективность «музыкантов» обусловлена не избытком снарядов, а большим боевым опытом, иной системой коммуникации и принятия решений. Также организация самодостаточна с точки зрения поддержки авиации и артиллерии, техники, то есть бойцам не приходится проходить через дополнительные запросы и согласования ради получения огневой помощи. Это принципиально при проведении боевых действий, подчеркивает эксперт. 

Тем не менее урезать боепитание подразделений, участвующих в СВО, недопустимо. Это влечет за собой лишние людские жертвы и отдаляет победу. В данных условиях чиновники ставили бюрократические преграды, оправдывались, и перекладывали ответственность на других, вместо того, чтобы просто обеспечивать бойцов необходимыми снарядами. 

Решение же возникшего на этом фоне конфликта Юрий Кнутов связывает с той поддержкой, которую оказала «вагнеровцам» общественность. Она, в свою очередь, стала реакцией на конкретные результаты работы, которые «Оркестр» демонстрирует на сложном Бахмутском направлении. 

«Их снабжению, наоборот, надо отдавать приоритет, изучать позитивный опыт, внедрять его в войска, потому что механизм ВС РФ достаточно большой, сложный, и не такой гибкий, как ЧВК. Но ряд моментов, которые используют "вагнеровцы", можно было бы взять на вооружение и применить при проведении боевых действий», — выразил пожелание эксперт.

Пригожин ранее посетил Бахмут и встретился с бойцами на передовой. Оттуда он поздравил с Днем защитника Отечества всех россиян, причастных к вооруженным силам и их обеспечению всем необходимым. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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