LENTA.RU: Олег Матвейчев объяснил важность появления новых артистов в России после начала СВО

Заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Олег Матвейчев проинформировал, почему вовлеченность участников митинга-концерта, который прошел в «Лужниках» в честь Дня защитника Отечества, была высокой.

Как пишет LENTA.RU, политик считает, что среди выступавших артистов не было случайных людей, только те исполнители, которые имеют непосредственное отношение к СВО.

Также Матвейчев отметил, что принимавшие участие в концерте российские звезды были разного ранга: выступили как давно всем знаменитые артисты (к примеру, Олег Газманов или Николай Расторгуев), так и относительно новые музыканты, ставшие популярными после начала специальной военной операции в минувшем году.

Чиновник заявил, что новые имена придут на смену старым артистам, которые десятилетиями выступали в стране «и порядком всем надоели».