Максим Галкин сильно осунулся после отъезда из России

Максим Галкин (признан иноагентом) и Алла Пугачёва пришли на концерт Лаймы Вайкуле в Тель-Авиве (Израиль). Фанаты сфотографировали пару прямо в зале, а затем опубликовали кадры в Сети.

Зрители обратили внимание на то, что юморист после отъезда из РФ сильно осунулся. На снимках можно увидеть пародиста в чёрной кожаной куртке. У него видны глубокие морщины и носогубные складки. По предположениям, обычно шоумен перед публикацией фото в соцсетях тщательно их обрабатывает при помощи графических редакторов. Иначе как объяснить то, что на снимках он всегда выглядит свежо и молодо. В действительности муж Примадонны не может скрыть процесс старения благодаря разным ухищрениям.

Поле окончания концерта Пугачёва и Галкин подошли к сцене вручить Вайкуле огромный букет цветов. Лайма в свою очередь назвала звездных супругов «легендами». Публика отреагировала на слова артистки бурными овациями.