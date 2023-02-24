МакSим поделилась впечатлениями от финала вокального шоу «Голос.Дети»

Для всех детей проект стал настоящим испытанием. Видела, как подопечные репетировали до самого начала эфира, ни на минуту не останавливались, волновались, не отдыхали, в итоге некоторые перенапрягали голос. Со сорванными связками выступал финалист Павел Зилев, но он вложи в выступление душу, спел по-настоящему, очень эмоционально. Это уникальный мальчик, он умеет слушать, слышать, таких детей мало, очень рада, что он оказался в моей команде. У меня теперь есть замечательный опыт работы с искренним ребенком. До финала дошли самые сильные, талантливые участники, — пишет МакSим.

Певица поздравила победительницу шоу в этом сезоне. Ею стала Анна Доровская из команды Басты. Также она выразила слова благодарности членам жюри за то, что помогали ей.