Мэр донецкого Шахтерска посетил гала-концерт фестиваля «Своих не бросаем» в Южно-Сахалинске

24 февраля – последний день Всероссийского фестиваля военно-патриотической песни, приуроченного Дню защитника Отечества «Своих не бросаем». В честь мероприятия в Южно-Сахалинске прошел гала-концерт, на который пришли более сотни островитян. На празднике также присутствовал мэр донецкого города Шахтёрска Александр Шатов.

Напомним, Сахалин стал центральной площадкой проведения Всероссийского фестиваля военно-патриотической песни «Своих не бросаем». С 22 по 24 февраля зрители могли послушать композиции о родине от артистов со всей России. Главная цель мероприятия - воспитание патриотического духа у молодого поколения и сохранение национальных культурно-идеологических ценностей.

В концерте приняли участие группы: «7Б», «Наши», «СерьГа», «Вишня» и многие другие знаменитости. Участники объединились вместе, не взирая на стать, профессию и возраст.