МК: Друг Николая Носкова раскрыл причину ухудшения его состояния здоровья

Примерно пят лет назад Николай Носков пережил инсульт. Но вернуться на сцену тяжелобольной певец смог только в 2020 году. С того времени Заслуженный артист Российской Федерации выступает исключительно в кресле.

В начале февраля в новостной ленте появилась информация, что концерт Николая был сорван по причине его очень плохого самочувствия. Артист спел несколько песен и удалился со сцены. В беседе с журналистами коллега и близкий Носкова сообщил о его сегодняшнем состоянии и раскрыл причину ухудшения здоровья музыканта.

«Николай Иванович чувствует себя неважно. Боли есть, есть давление. Но он – герой. Все обязательно преодолеет», — сказала исполнитель, который выступает под псевдонимом IVAN.

Певец добавил, что несмотря на ухудшение здоровья в ближайшем будущем Николай Носков планирует выпустить новые композиции.