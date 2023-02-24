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Муравьева заявила, что ей было стыдно играть в фильме «Самая обаятельная и привлекательная»

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Муравьева заявила, что ей было стыдно играть в фильме «Самая обаятельная и привлекательная»
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Фото из открытых источников

Народная артистка РФ Ирина Муравьёва рассказала, что ей было неловко и стыдно сниматься в ленте «Самая обаятельная и привлекательная». Она призналась, что сперва отказывалась играть главную героиню в известной кинокомедии.

"Было такое время, когда мне хотелось новых форм. Тут все происходит в конструкторском бюро, кто-то хочет выйти замуж и говорит об этом открыто. Мне казалось, что это очень стыдно!" — сообщила актриса.

По словам Муравьёвой, она не представляла себя в роли обычной девушки, задачей которой являлось найти жениха. Однако режиссер Геральд Бежанов не хотел другой актрисы, поэтому настойчиво уговаривал Ирину согласиться на съёмки. В результате артистка сдалась, хотя в душе еще долго не могла "смириться" с фильмом. Чтобы принять картину и свою роль в ней, актриса много раз пересматривала "Самую обаятельную и привлекательную".

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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