Yandex.RTB

Новым женихом актрисы Дарьи Мороз оказался аккордеонист и композитор Петр Дранга

Image 16+
Новым женихом актрисы Дарьи Мороз оказался аккордеонист и композитор Петр Дранга
Знаменитости
Фото из открытых источников

Дарья Мороз замужем была два раза. Оба брака актрисы закончились печально. Звезда «Содержанок» на презентации нового сезона сериала удивила выбором жениха. Новоиспеченный возлюбленный знаменитости оказался аккордеонистом и композитором. Петр Дранга и Дарья нежно обнимались на мероприятии, хотя больше никак не демонстрировали своих чувств.

Отметим, что официальных заявлений о личной жизни пара не делала. В Сети появлялись слухи о том, что Мороз и Дранга состоят в романтических отношениях около полугода, а роман влюбленных завязался на работе.

Год назад Петр стал продюсером музыкального спектакля «Фрида». Осенью главную роль в постановке сыграла Дарья. У аккордеониста есть в Москве две квартиры. Мужчина не женат, детей нет. Актриса воспитывает наследницу Анну от худрука Театра на Бронной, нынешнего супруга Ксении Собчак Константина Богомолова.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Актриса Екатерина Волкова рассказала о военных сборах сына Богдана от Эдуарда Лимонова

Сегодня, 11:00

Новым женихом актрисы Дарьи Мороз оказался аккордеонист и композитор Петр Дранга

Сегодня, 10:37

Актер Алексей Серебряков на премьере кинофильма «Бешенство» резко ответил на вопросы прессы

Сегодня, 10:23

Шоу «Вечерний Ургант» не вернётся в эфиры Первого канала

Сегодня, 10:17

Звезда советского кино Татьяна Пилецкая осудила антироссийскую позицию актера Ивара Калныньша

Сегодня, 10:08

Телеведущая Яна Чурикова заявила, что нормальные люди не смотрят конкурс «Евровидение»

Сегодня, 09:43

МК: Друг Николая Носкова раскрыл причину ухудшения его состояния здоровья

Сегодня, 09:33

РИА Новости: Российскую культуру в странах Европы передумали отменять

Сегодня, 09:24

"СБ": Истерику Шевченко вызвал финиш Куклиной на чемпионате РФ 2023 по биатлону

Вчера, 20:20

Артист РФ Олег Газманов впервые проинформировал о жизни своих взрослых детей Филиппа и Марианны

Вчера, 20:12

Дмитрий Назаров предложил «убрать из кино предателей», заменив их другими актерами

Вчера, 19:43

Олег Газманов опубликует список не пускающих в эфиры патриотические песни продюсеров

Вчера, 19:31

SHAMAN рассказал, что военные СВО из РФ устроили в его честь залпы из автоматов и пулеметов

Вчера, 19:27

Татьяна Пилецкая возмущена сносом памятников российским воинам в странах Европы

Вчера, 19:21

Пьяный мужчина разделся и залез на сцену к Диане Арбениной во время концерта в Чите

Вчера, 19:11

Продюсер РФ Иосиф Пригожин заступился за уволенную из театра «Современник» Лию Ахеджакову

Вчера, 19:06

Олег Газманов подверг критике антироссийские высказывания уехавшей из РФ Пугачевой

Вчера, 12:37

Уехавший в США Никита Пресняков признал свои ошибки

Вчера, 12:22

Режиссер Панфилов признался, из-за чего умерла Инна Чурикова

Вчера, 12:16

Игорь Николаев посвятил новую композицию погибшему в ДТП поэту-песеннику Виктору Резникову

Вчера, 11:59

Инфекционист РФ Андрей Поздняков напомнил об опасности заразиться в общественных местах
  • Вчера, 10:23

Инфекционист РФ Андрей Поздняков напомнил об опасности заразиться в общественных местах

Главной средой для заражений в общественных местах является грязный воздух. Чаще всего в помещениях можно заболеть коронавирусом, ОРВИ, гриппом,

E1.RU: врачи перечислили жителям РФ самые вредные для организма человека каши
  • 22-02-2023, 10:53

E1.RU: врачи перечислили жителям РФ самые вредные для организма человека каши

Издание E1.RU перечислило пять самых вредных каш для организма человека, которые не нужно есть часто. 1. Кукурузная каша - это аллергенный продукт.

Екатеринбурженка отказалась платить мастеру, и тот устроил в квартире погром
  • Вчера, 20:05

Екатеринбурженка отказалась платить мастеру, и тот устроил в квартире погром

Екатеринбурженка отказалась платить мастеру озвученную сумму и тот устроил ей в квартире погром. А началось все с того, что Светлана захлопнула в

Продюсер РФ Иосиф Пригожин заступился за уволенную из театра «Современник» Лию Ахеджакову
  • Вчера, 19:06

Продюсер РФ Иосиф Пригожин заступился за уволенную из театра «Современник» Лию Ахеджакову

Иосиф Пригожин заступился за уволенную из театра Лию Ахеджакову. Продюсер уверен, что «Современнику» нужно вернуть в репертуар спектакль, в котором

РИА «Новости» опубликовало список российских звезд, осудивших спецоперацию на Украине
  • 22-02-2023, 13:26

РИА «Новости» опубликовало список российских звезд, осудивших спецоперацию на Украине

Издание «РИА Новости» в своей новой статье, которая посвящена российским звездам, открыто поддержавшим специальную военную операцию на территории

Инфекционист РФ Андрей Поздняков напомнил об опасности заразиться в общественных местах
  • Вчера, 10:23

Инфекционист РФ Андрей Поздняков напомнил об опасности заразиться в общественных местах

Главной средой для заражений в общественных местах является грязный воздух. Чаще всего в помещениях можно заболеть коронавирусом, ОРВИ, гриппом,

Новости партнеров
Новости партнеров
"СБ": Истерику Шевченко вызвал финиш Куклиной на чемпионате РФ 2023 по биатлону
  • Вчера, 20:20

"СБ": Истерику Шевченко вызвал финиш Куклиной на чемпионате РФ 2023 по биатлону

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко видела себя победителем, однако титулованная спортсменка Лариса Куклина разрушила мечту молодой девушки и

«Все действия бессильны»: иммунолог дала тревожный прогноз по Роману Костомарову
  • 22-02-2023, 11:52

«Все действия бессильны»: иммунолог дала тревожный прогноз по Роману Костомарову

За последний месяц олимпийский чемпион перенес не только пневмонию, гангрену, но и менингит и два инсульта. Врач-иммунолог дала этому объяснение.

Филиппо выразил мнение о Байдене
  • Вчера, 08:28

Филиппо выразил мнение о Байдене

Французский политик Филиппо в социальной сети Twitter разместил публикацию, в которой выразил мнение о связи между курьезными ситуациями, в которые

Врач Сибирский перечислил эффективные способы быстро облегчить симптомы насморка
  • 21-02-2023, 12:57

Врач Сибирский перечислил эффективные способы быстро облегчить симптомы насморка

Врач общей практики Владимир Сибирский рассказал, что насморк в большинстве случаев не вынуждает человека оставаться дома, однако его симптомы можно