Новым женихом актрисы Дарьи Мороз оказался аккордеонист и композитор Петр Дранга

Дарья Мороз замужем была два раза. Оба брака актрисы закончились печально. Звезда «Содержанок» на презентации нового сезона сериала удивила выбором жениха. Новоиспеченный возлюбленный знаменитости оказался аккордеонистом и композитором. Петр Дранга и Дарья нежно обнимались на мероприятии, хотя больше никак не демонстрировали своих чувств.

Отметим, что официальных заявлений о личной жизни пара не делала. В Сети появлялись слухи о том, что Мороз и Дранга состоят в романтических отношениях около полугода, а роман влюбленных завязался на работе.

Год назад Петр стал продюсером музыкального спектакля «Фрида». Осенью главную роль в постановке сыграла Дарья. У аккордеониста есть в Москве две квартиры. Мужчина не женат, детей нет. Актриса воспитывает наследницу Анну от худрука Театра на Бронной, нынешнего супруга Ксении Собчак Константина Богомолова.