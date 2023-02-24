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Олег Газманов: национальный код наших песен почти исчез

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Олег Газманов: национальный код наших песен почти исчез
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Фото из открытых источников

Российская музыка деградирует. Она практически лишилась своего культурного кода. Об этом сообщил народный артист России Олег Газманов.

Как отметил певец, российская культура может существовать без вмешательства государства, однако совсем без надзора в конечном итоге она в своей глубине и содержательности многое теряет.

«Когда это пускаешь на самотек, видим, что тогда творится. Национальный код наших песен фактически исчез, эти композиции где-то там, в глубине народа», — сообщил исполнитель после праздничного концерта-митинга, приуроченного Дню защитника Отечества.

Газманов добавил, что культура должна с раннего детства прививаться человеку, с ранних лет нужно вкладывать в духовное развитие детей. В связи с этим Олег Михайлович согласился с предложением президента на государственном уровне поддержать культурную область в стране.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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