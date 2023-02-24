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Ольгу Бузову раскритиковали за смелый танец в коротком откровенном платье

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Ольгу Бузову раскритиковали за смелый танец в коротком откровенном платье
Знаменитости
Фото из открытых источников

Поющую телеведущую Ольгу Бузову раскритиковали фанаты из-за нового видеоролика в соцсетях. Звезда Дома-2 возмутила поклонников смелым танцем в коротком платье.

Певица в настоящее время находится в Африке на съемках раелити-шоу. Она регулярно делится новыми кадрами из теплых краев. Ольга показала на видео, как она танцует прямо на улице под зажигательную песню. Телезвезда крутила бедрами, приподнимая короткую юбку платья.

«В нецензурном сарафане идешь по улице, я немного злой, но все же гордый — моя», — подписала она ролик.

Этот пост собрал много негативных комментариев. Некоторые пользователи танец Бузовой сравнили с судорогами. Другим фанатам знаменитость напомнила скандально известную поп-певицу Бритни Спирс, которая регулярно удивляет странными танцами. Но нашлись те, кто встал на защиту артистки. Они призвали всех, кому что-либо не нравится, отписаться от страницы исполнительницы и не писать в комментариях негатив.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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