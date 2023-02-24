Певица Клава Кока получила предложение руки и сердца во время концерта в Орле

Что касается фаната, который подошел к Коке с кольцом во время выступления на сцене, судя по видео, 26-летняя звезда с восторгом отреагировала на его инициативу. После этого Клава даже запустила хештег, которым намекнула, что она ждет предложения руки и сердца от других поклонников сильного пола.