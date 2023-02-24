Пугачёва и Галкин посетили сольный концерт Лаймы Вайкуле в Тель-Авиве

Вчера вечером, 23 февраля, Лайма Вайкуле провела очередной сольный концерт в Тель-Авиве. Артистка собрала полный зал. В нем зрители заметили давних друзей певицы - Максима Галкина и Аллу Пугачеву, которые сидели в первых рядах. Опубликовали серию фото и видео поклонники.

Для выхода в свет Примадонна выбрала длинный белый тренч. В руках она держала пышный букет. Максим Галкин (признан иноагентом) предпочел дерзкий стиль, надев черную куртку-косуху. Фанаты были рады увидеть звездную пару в зале. Знаменитую семью встретили громкими аплодисментами. Каждый из присутствующих попытался сделать снимок артистов.

Добавим, по информации СМИ, на концерте Лаймы побывала Ксения Собчак. В Интернет слили снимок, на котором журналистка и ведущая позирует вместе с Вайкуле. 68-летняя исполнительница была одета в тот же костюм, в котором пела на сцене.





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