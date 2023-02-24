РИА Новости: Российскую культуру в странах Европы передумали отменять

Культуру РФ в Европе, по всей видимости, передумали отменять. Об этом сегодня информирует РИА «Новости», отмечая, что еще в минувшем году российских звезд на Западе не хотели приглашать на всевозможные международные конкурсы, отменяли концерты, на фестивалях не показывали кинофильмы.

Такое отношение возникло в ответ на введение войск ВС РФ на Украину. Запад пошел на небывалые ограничения в отношении России. В итоге в культурной области избегали всего, что было связано с РФ.

За год произошли некоторые изменения, уточняет издание. Постепенно артисты появляются на западных афишах. В Вашингтоне вновь можно будет прийти на балет «Анна Каренина» или посмотреть «Жар-птицу». В Афинах также проходят выступления с произведениями русских классиков.

В общем, как отмечают эксперты, можно предположить, что произошло смягчение в отношении русской культуры. Но многие ждут, что настороженное отношение к Российской Федерации и ее жителям будет сохраняться еще очень долго.