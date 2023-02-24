Сбежавший в Израиль из РФ Семен Слепаков вернулся на российское телевидение

Семен Слепаков, который после начал СВО сбежал из РФ в Израиль, из-за границы постоянно критикует власти России, и российскую армию. Несмотря на это, шоумен вернулся на российское телевидение.

43-летрнего Слепакова продолжают показывать по ТВ. На днях юморист, к примеру взять, появился на телеканале ТНТ4, сообщает Московский комсомолец. Весь вечер канал показывал старую передачу с участием Семена.

Стоит сказать, что пользователи социальных сетей назвали эту трансляцию неприемлемой. А продюсер Иосиф Пригожин и вовсе заявил корреспондентам, что не понимает, как такое в настоящее время может быть.

Для меня непонятно: я схожу с ума. Получается, мы одной рукой что-то запрещаем, а другой –это поддерживаем. Я хочу, чтобы мое мнение услышали. Ничего против не имею. Они - творческие люди. Но нельзя так.

Хотя супруг Валерии призвал «не сильно акцентировать внимание на артистах, уехавших из России», поскольку самым лучшим наказанием для таких звезд является забвение.











