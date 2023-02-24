Сергей Соседов призвал привлечь Ивана Урганта к ответственности за критику спецоперации

Шоумена и комика Ивана Урганта, выступившего против спецоперации, необходимо привлечь к ответственности за свои поступки. Таким мнением поделился музыкальный критик и историк музыки Сергей Соседов.

По словам скандально известного журналиста, в том, чтобы телеведущий продолжил работать в эфире Первого канала, нет ничего плохого. Однако он должен появляться за кадром.

Как считает критик, за высказывания артиста его надо привлечь к уголовной ответственности по законам о дискредитации ВС России.

«Законы не принимаются просто так. Это веду к Ивану Урганту. Он наговорил много чего, все это не работает, вернулся на Первый канал. Где же наши правоохранительные органы? Почему не привлекут его, почему не разберутся?» — возмущен Сергей Соседов.

Отметим, что интернет-пользователи не так давно в очередной раз раскритиковали Урганта за неудачный наряд. Россиян возмутило сочетание цветов желтой толстовки и синей ленты бэйджа.