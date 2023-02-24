Шоу «Вечерний Ургант» не вернётся в эфиры Первого канала

Иван Ургант больше не вернется в эфиры «Первого канала» с авторским шоу. Об этом сообщает канал «iGutsal». Ранее в Сети появилась информация, что команда популярного ведущего вовсю работает над новым телепроектом.

В итоге оказалось, что коллектив, с которым работал Ургант, принимает участие в шоу «Фантастика». Его решили продлить на второй сезон, несмотря на невысокий рейтинг. Руководство канала предполагает, что продюсерская группа улучшит качество «Фантастики» и привлечет новых зрителей к проекту.

Ранее Иван опубликовал селфи. В комментарии к снимку шоумен отметил, что вся команда в сборе. После этого фанаты предположили, что юморист намекнул на возвращение передачи «Вечерний Ургант» в эфиры Первого канала.

Напомним, что Ургант-младший не появляется на экранах после того как Россия начала «военную специальную операцию» на Донбассе и в Украине.