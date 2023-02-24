Знаменитая российская ведущая Яна Чурикова резко высказалась о вокальном шоу "Евровидение". В свое шоу на Ютуб она пригласила поэтессу Ирину Секачеву, которая является автором песен для многих отечественных исполнителей.

В интервью Ирина поведала о своем сотрудничестве с Максимом Фадеевым и Дмитрием Колдуном, представлявшим РФ на "Евровидении". По признанию поэтессы, что несмотря на популярность международного проекта она его никогда не смотрит.

Яна согласилась с заявлением Секачевой, отметив, что сама она конкурс смотрит, однако таких людей как она считает психами.

"Большинство нормальных людей "Евровидение" не смотрит. Смотрят его только психи. Мы — психи", — отметила ведущая.

Напомним,что Яна была комментатором "Евровидения", когда представляла РФ. Из-за санкций российских представителей к конкурсу теперь уже не допускают.