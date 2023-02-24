Тележурналист Владимир Соловьев показал анекдот из жизни украинских беженцев в Польше

Украинская беженка в Польше устроила настоящий скандал после того, как была задержана охраной местного торгового центра за кражу телефона. Тележурналист и ведущий Владимир Соловьев разместил в своем Telegram-канале видеоролик, опубликовать который СМИ не могут согласно закону.

Как стало известно, украинку задержали за кражу мобильного телефона в одном из торговых центров в Польше. Уроженка Украины на русском языке посоветовала охраннику идти...(куда подальше» – прим. ред.). Женщина обзывала его ... (человек с низкой социальной ответственностью – прим. ред).

В итоге на помощь страже порядка пришел его коллега. Вдвоем правоохранители вывели нетрезвую посетительницу из магазина.