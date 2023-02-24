The Times: Жители США платят тысячи долларов за обучение детей русской математике

В американской системе начального образования появился новый тренд. Все чаще местных детей обучают «русской математике». За это их родители готовы платить тысячи долларов.

Данная концепция обучения принадлежит компании «Русские репетиторы по математике», которая основана потомком эмигрантов из СССР Александром Колчинским. По информации издания The Times, отличительной особенностью этого метода обучения является начало более сложного материала в отличие от американского - «от более простого к сложному».

Детей учат с пяти лет. Уже к третьему классу их знакомят с основами алгебры. Главный принцип – стимулирование абстрактного и критического мышления в противовес заучиванию правил и формул.

У системы ест немало противников. Некоторым не нравится, что юных американцев заставляют считать без помощи гаджетов. Но в будущем такие дети начинают задавать американским тьюторам вопросы не по возрасту.

Поэтому родители готовы платить до 3-х тысяч долларов за один год обучения для того, чтобы отправить чадо в один из университетов Лиги плюща - престижнейшее учебное заведение в США, всего их насчитывается восемь.