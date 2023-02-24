Татьяна Пилецкая, звезда советского кинематографа, посетила фестиваль «Черноречье Фест». Журналистам актриса рассказала о своем мнении о латышском артисте Иваре Калныньше. Он осудила своего коллегу по творческому цеху за его неоднократные антироссийские высказывания.

Пилецкая отметила, что снималась с Калныньшным в оперетте «Сильва». У Ивара в фильме была главная роль. Съемки картины прошли замечательно, после чего актер делал вид, что не знает коллегу.

"Мы случайно встретились спустя некоторое время на "Ленфильме". Я его поприветствовала: "Ивар, привет!" Он посмотрел в мою сторону и произнес сквозь зубы: "Привет". Прошел мимо. Я поражена таким высокомерием, такой недоброжелательностью", – вспоминает Пилецкая.

По мнению знаменитости, Ивар как актер состоялся исключительно благодаря небывалым стараниям советских кинорежиссеров.