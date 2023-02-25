45-летняя популярная российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова заявила о том, что она на самом деле готова простить измену своему возлюбленному.

Однако, по мнению ведущей, простить измену можно не каждому мужчине, а только лишь тому, кто удовлетворяет полностью все потребности женщины, и с которым дама по-настоящему счастлива.

"Я считаю так: если мужчина закрывает потребности в сексе, потребности в деньгах, в ласке и нежности, внимании, времени, восхищении, при этом он где-то там гульнул, хрен с ним. Он дает тебе все то, что необходимо для счастья!" - написала теледива.

Также Чехова отметила, что она в своей жизни пока что не встречала мужчин, которые хотя бы один раз не изменили избраннице.