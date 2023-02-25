51-летняя Лера Кудрявцева впервые за долгое время опубликовала фотоснимок с мужем и дочерью

Российская телеведущая Лера Кудрявцева разместила в соцсетях новый снимок. На фотографии 51-летняя звезда позирует вместе с маленькой дочерью и мужем-хоккеистом Игорем Макаровым.

Стоит заметить, что среди интернет-пользователей давно ходят слухи о том, что у знаменитости не все гладко в отношениях с молодым супругом. Лера неоднократно публиковала сомнительные посты, намекая поклонникам на развод с избранником. Но новым кадром Кудрявцева развеяла все сомнения, порадовав преданных фанатов.

«Мама, папа и доченька», — подписала ведущая фотоснимок.

Подписчики, которые все это время переживали за знаменитую блондинку, смогли с облегчением выдохнуть.