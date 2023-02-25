Журналист Херш выразил мнение о последствиях инцидента на «Северном потоке»

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о лишении гражданства Татьяны Наношкиной, которая является жительницей Свердловской
Главной средой для заражений в общественных местах является грязный воздух. Чаще всего в помещениях можно заболеть коронавирусом, ОРВИ, гриппом,
Издание E1.RU перечислило пять самых вредных каш для организма человека, которые не нужно есть часто. 1. Кукурузная каша - это аллергенный продукт.
Алексей Серебряков принял участие в съемках нового фильма «Бешенство». В картине он сыграл роль отца наркомана, у которого сильнейшая ломка. Герой
Иосиф Пригожин заступился за уволенную из театра Лию Ахеджакову. Продюсер уверен, что «Современнику» нужно вернуть в репертуар спектакль, в котором
Ксения Собчак поделилась впечатлениями от концерта, который прошел в «Лужниках» 22 февраля. Особое внимание журналистка уделила певцу SHAMAN
За последний месяц олимпийский чемпион перенес не только пневмонию, гангрену, но и менингит и два инсульта. Врач-иммунолог дала этому объяснение.
Родители школьников в Екатеринбурге возмущены новыми правилами в учебных заведениях. С недавнего времени в отдельных школах появилось нововведение:
Журналисты решили выяснить у политологов, чем может закончится перепалка между основателем ЧВК "Вагнера" и губернатором Свердловской области Евгением
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