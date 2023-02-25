Журналист Херш выразил мнение о последствиях инцидента на «Северном потоке»

Американский журналист Херш выразил мнение о последствиях диверсии на трубопроводе «Северный поток» для блока НАТО. Он считает, что инцидент может привести к распаду североатлантического альянса.

Херш недавно опубликовал статью, в которой доказывает, что диверсию организовали и провели американские политические власти и военные, и президент Байден отдавал распоряжение. Журналист полагает, что он ставил цель сплотить государства, входящие в блок НАТО. Однако, по мнению Херша, Байден сам не в полной мере осознает, какой процесс он запустил.

Журналист считает, что это диверсия и ее расследование приведет к выходу государств из НАТО.

«Вопрос теперь заключается в том, какая страна первой выйдет из НАТО?» – считает он.