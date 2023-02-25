Анастасия Заворотнюк появится в сериале РФ «Приставы» режиссера Владимира Нахабцева

Последние четыре года Анастасия Заворотнюк сражается с опухолью головного мозга. После того как у актрисы диагностировали глиобластому, она больше не снималась.

Сейчас тяжелобольная артистка ведет очень закрытую жизнь. Родные Насти стараются ее прятать от чужих глаз, поэтому информации о состоянии здоровья звезды крайне мало.

Однако вскоре выйдет сериал, в котором снималась Заворотнюк. На одном из российских каналов покажут сериал «Приставы». Помимо Анастасии, там снялся Алексей Чадов. Снимали проект еще до того как актриса узнала о своем недуге.

«Мы снимали в 2017 или 2018 году, точно не вспомню. Почему так долго фильм лежал на полке, загадка. Так случается не только с плохими, но и с хорошими фильмами», - говорит Владимир Нахабцев, режиссер фильма.

Стоит добавить, что Заворотнюк сыграла роли в двух сериях. Ее роль в картине не связана с работой судебных приставов.