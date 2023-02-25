Вся страна переживает за Романа Костомарова. Но, к сожалению, прогнозы неутешительные. Сегодня появилась информация о том, что здоровье фигуриста ухудшается из-за опасных внутрибольничных инфекций.

Врач-инфекционист Сергей Андреев убежден, что два месяца в реанимационном отделении не прошли бесследно для олимпийского чемпиона.

"В реанимации обычно живут синегнойная палочка, протей мирабилис – это грамотрицательные бактерии, они могут вызывать сепсис, из грамположительных можно отметить золотистый стафилококк. Микроорганизмы добивают пациента, начинают атаковать ослабленный организм", - заявил доктор.

Врач удивлен, почему не работает иммунитет у молодого мужчины. Известно, что иммунная система не отвечает чаще у больных с хроническими инфекциями. Известно, что у спортсмена их нет.

Эксперт добавил, что в такой ситуации нужно верить в чудо и надеяться на то, что организм Костомарова захочет побороться за жизнь.